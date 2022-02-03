Глава украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица оценил шансы России и НАТО на победу в случае начала военных действий.
По его мнению, сегодня армия РФ способна "сломать" восточный фланг Североатлантического альянса. Он подчеркнул: у российских военных достаточно инструментов, чтобы дать мощный отпор НАТО.
"Сухопутные войска вооружённых сил России — самые мощные в мире. Даже мощнее, чем армия США", — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Ukrlife.
Как отметил Перепелица, военным из РФ может хватить только сухопутных сил для победы над Североатлантическим альянсом. Танки и другое тяжёлое вооружение, скорее всего, даже не понадобятся, считает специалист.
Ранее журналист Daily Express Лайам Дойл уже сравнивал армии РФ и НАТО. Он пояснял, что по суммарной численности войск Россия из всех членов альянса уступает только США.
Однако, по словам автора, у РФ самый сильный в мире ядерный потенциал.
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