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Автор Игорь Рябов

Военный эксперт Кнутов прокомментировал публикацию в Pais с ответом США и НАТО

Мир

Военный эксперт, российский военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал Pravda.Ru ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности, опубликованный в испанской газете El Pais.

Военный эксперт Кнутов прокомментировал публикацию в Pais с ответом США и НАТО

"Мы и ожидали, что позитивных ответов нет. И США, и НАТО живут под впечатлением, якобы, победы в холодной войне. США — страна-победитель, и с Россией, как с побеждённой стороной, ей разговаривать не о чем на равных. Они могут разговаривать только как победители с побеждённым. И вот сознание у них такое имперское, к сожалению, не изменилось", — заявил Кнутов.

По словам эксперта, за последние десятилетия Россия усилилась и может говорить на равных со странами Запада.

"Запад ещё не осознал, что Россия совсем другая. За прошедшие 30 лет экономический и военный потенциал РФ в корне поменялся. И на сегодняшний день уже Россия в состоянии говорить со странами Запада на равных. Из-за того, что нет этого понимания, ни НАТО, ни США не хотят уступать России. Они не признают существование многополярного мира, хотя это реальность и действительность", — отметил собеседник издания.

Кнутов считает, что в опубликованном El Pais ответе Запад пытается "заболтать" диалог по гарантиям безопасности.

"То, что делает Запад, это попытка заболтать основные принципиальные вопросы, связанные с безопасностью России и склонить нас к тому, что мы должны оставаться вассалами Запада. Всё делается для того, чтобы в России был президент, который аналогичен Ельцину и проводил бы проамериканскую политику. Если мы сейчас уступим Западу, то России больше не будет на карте истории", — подчеркнул историк.

Военный эксперт дал прогноз на ближайшее десятилетие.

"После 2030 года более-менее дешевые ресурсы останутся только на территории России. Поэтому война за Россию будет ожесточаться. И она будет вестись всеми возможными формами: от информационной войны вплоть до горячей", — добавил Кнутов.

В среду, 2 февраля испанская газета El Pais опубликовала ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. В документах Вашингтон выразил готовность обсуждать с Москвой взаимные обязательства по ограничению размещения наступательных вооружений на Украине. При этом США подчеркнули, что готовы начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод российских войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

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