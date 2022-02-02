В El Pais опубликовали ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности

Испанские журналисты обнародовали документ с ответом США и НАТО на предложения Москвы по безопасности. Представители блока написали четыре страницы текста, американские политики — пять страниц.

Согласно тексту, который опубликовали в El Pais, члены альянса призвали российские власти к диалогу, чтобы достичь "ощутимых результатов" в деятельности Совета Россия — НАТО. Авторы документа упомянули прошлые высказывания с просьбой восстановить работу послов в Брюсселе и Москве. Также блок поддержал предложение РФ сформировать телефонную горячую линию.

При этом в НАТО подчеркнули, что не собираются запрещать каким-либо странам вступать в организацию, нарушать правило "открытых дверей". Вместе с этим члены альянса отказались от предложений, которые могут негативно повлиять на способность защищать государства.

Представители американской стороны напомнили, что готовы соразмерно ответить на агрессию со стороны РФ против Украины и других партнёров Вашингтона. Об этом же заявили в НАТО.

"Мы продолжали воздерживаться от "дополнительного постоянного размещения значительных боевых сил", а также от размещения ядерного оружия в странах восточной Европы", — сообщили авторы ответа США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему Москва и Вашингтон не могут достичь соглашения о безопасности. Как подчеркнул министр, понятие европейской безопасности отличается у РФ и западных стран. США и их союзники поддерживают только те элементы, которые позволяют обеспечить "исключительную" сохранность НАТО.

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