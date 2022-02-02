Лавров объяснил, что мешает России и США достичь соглашения о безопасности

Ответы на свои предложения по безопасности, которые Россия получила 26 января от США и НАТО, демонстрируют, что у Москвы и западных стран есть фундаментальные различия в понимании того, как работает европейская безопасность.

Об этом говорится в заявлении Сергея Лаврова, опубликованном на сайте МИД РФ.

Лавров утверждает, что "принцип равной и неделимой безопасности … является основополагающим для всей архитектуры европейской безопасности" и что "либо безопасность существует для всех, либо безопасности нет ни для кого”.

Глава российской дипломатии напоминает, что этот принцип был сформулирован в Хартии ОБСЕ по европейской безопасности, подписанной на Стамбульском саммите в 1999 году, а затем подтвержденной на саммите в Астане в 2010 году.

Однако, по словам Лаврова, США и их союзники продолжают выбирать только те элементы, которые способствуют их собственной "исключительной” безопасности в качестве членов НАТО и оправдывают то, что министр назвал "безответственным расширением блока”.

"Стамбульская хартия предусматривает, что каждое государство-участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только страны НАТО, которые интерпретируют это право, как исключительную привилегию членства в эксклюзивном североатлантическом клубе", — подчеркнул министр.

Кроме того, Лавров отметил, что, несмотря на выражение готовности к диалогу, западные страны "намеренно избегают” упоминания этих "неудобных” принципов и предпочитают полагаться на документы, которые их не содержат, такие как Парижская хартия ОБСЕ для Новой Европы 1990 года.

"Россия стремится к тому, чтобы западные страны признали принцип, согласно которому ни одно государство в Европе не может укреплять свою собственную безопасность за счет других, — пояснил он. — На данный момент НАТО стремится к военному превосходству и применению силы в обход прерогатив Совета Безопасности ООН.

Чего Россия сейчас хочет, так это откровенного разъяснения позиций США, НАТО и европейских стран по вопросам коллективной безопасности.

Мы хотим получить четкий ответ на вопрос [о том], как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств”.

Министерство иностранных дел России направило письма высшим дипломатам США, Канады и "нескольких европейских стран” и ожидает, что они предоставят ответы "в национальном качестве”, то есть, каждой страной от своего имени, а не в рамках общего ответа от какого-либо блока.

В документе подчёркивается, что эти письма не были ответом на предложения США по деэскалации.

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