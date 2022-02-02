Эксперт о том, почему Британия всё больше раздражает Германию и Францию

Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков считает, что Великобритания пытается заполнить собой вакуум, который создаётся в Европе после постепенного ухода оттуда США. Однако от этого совсем не в восторге Берлин и Париж.

По мнению Коробкова, "для всех очевидно, что Америка разворачивается в сторону Китая, что центр мировой политики уходит из Европы в Тихий океан".

По его словам, политический вакуум, который появляется в этой связи, пытается заполнить собой Великобритания.

"Британская политика всегда была реалистской в том плане, что смотрела только на категории властные. Британия всегда играла роль носителя, охранителя баланса в Европе, будучи рядом с Европой, но не на континенте", — сказал эксперт в эфире интернет-канала "Независимые".

Однако нынешние попытки Великобритании занять нишу, которая образуется после ухода США, выглядит опереточно, поскольку у Соединённого королевства нет для этого мощностей, считает политолог.

"Одновременно то, что Британия ушла из Евросоюза, ставит ее в довольно сложное положение, поскольку ведущие европейские партнеры, прежде всего Германия и Франция, отнюдь не в восторге в том плане, что англичане продолжают влезать в то, что они считают теперь уже их делами", — считает Андрей Коробков.

Напомним, в конце января, будучи с визитом в Австралии, глава МИД Великобритании Лиз Трасс объявила о планах по созданию союза, в состав которого должны войти Соединённое королевство, Польша и Украина.

Так что предположения, что Лондон пытается играть более активную роль в европейских делах, отнюдь не лишены оснований. Тем более, что в этом "союзе" наиболее антироссийски настроенные государства.

Была информация, что о союзе собирались объявить во время визита Лиз Трасс в Киев 1 февраля. Однако буквально накануне визита стало известно, что министр заразилась коронавирусом. А потому объявление о создании союза было отложено. Хотя Киев и посетил с блиц-визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.