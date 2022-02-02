Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал создание трёхстороннего союза Украины, Польши и Великобритании.
По его словам, новое политическое объединение будет "реагировать на угрозы евробезопасности" и "усиливать экономическое сотрудничество" между тремя странами.
"Варшава, Киев и Лондон осознают реально угрозы безопасности Европе. У нас есть разработанная стратегия противодействия вызовам со стороны РФ. А кроме неё - большой потенциал трёхстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики", — написал Кулеба в соцсети.
Он подчеркнул, что союз этот создаётся в украинской внешнеполитической стратегии по созданию "малых альянсов" аналогично "Люблинскому треугольнику" с Польшей и Литвой, "Квадригой" с Турцией, "Ассоциированным трио" с Грузией и Молдавией.
"Новый формат не привязан к локальной географии. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Чёрное море, мы создаём новые возможности для наших стран и для региона", — написал глава МИД Украины.
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