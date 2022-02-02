Украина-Польша-Британия — новый альянс появится на территории Европы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал создание трёхстороннего союза Украины, Польши и Великобритании.

По его словам, новое политическое объединение будет "реагировать на угрозы евробезопасности" и "усиливать экономическое сотрудничество" между тремя странами.

"Варшава, Киев и Лондон осознают реально угрозы безопасности Европе. У нас есть разработанная стратегия противодействия вызовам со стороны РФ. А кроме неё - большой потенциал трёхстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики", — написал Кулеба в соцсети.

Он подчеркнул, что союз этот создаётся в украинской внешнеполитической стратегии по созданию "малых альянсов" аналогично "Люблинскому треугольнику" с Польшей и Литвой, "Квадригой" с Турцией, "Ассоциированным трио" с Грузией и Молдавией.

"Новый формат не привязан к локальной географии. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Чёрное море, мы создаём новые возможности для наших стран и для региона", — написал глава МИД Украины.

facebook.com/dmytro.kuleba