Турция не будет пересматривать конвенцию Монтрё, которая ограничивает доступ сил НАТО в Чёрное море.
Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Hurriyet.
"Статус, предоставляемый (конвенцией) Монтрё, выгоден для всех сторон, и отказываться от него в нынешних условиях не приходится", — сказал Акар на совещании минобороны.
Заявление сделано за несколько дней до визита президента Турции Реджепа Эрдогана на Украину (3 февраля) и после того, как США предложили Турции ограничить проход российских военных кораблей в Чёрное море из-за "конфликта между Россией и Украиной".
Новые заявления Анкары о свидетельствуют о попытке избежать трений с Россией, и это желание очень сильное, поскольку ранее десять адмиралов Турции были задержаны и будут судимы за то, что посчитали неприемлемыми споры о пересмотре соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который пойдёт в обход пролива Босфор и соединит Мраморное море с Чёрным.
Они назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей её суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы.
Один из этих адмиралов в отставке Атилла Кият вчера поделился в Twitter словами Хулуси Акара о "Монтрё", которые прокомментировал так:
"Добро пожаловать на наш борт".
Согласно Конвенции, режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.