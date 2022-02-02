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Автор Любовь Степушова

Турция отказалась пересматривать конвенцию Монтрё в угоду США

Мир

Турция не будет пересматривать конвенцию Монтрё, которая ограничивает доступ сил НАТО в Чёрное море.

Турция отказалась пересматривать конвенцию Монтрё в угоду США

Статус Монтрё выгоден всем

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Hurriyet.

"Статус, предоставляемый (конвенцией) Монтрё, выгоден для всех сторон, и отказываться от него в нынешних условиях не приходится", — сказал Акар на совещании минобороны.

Заявление сделано за несколько дней до визита президента Турции Реджепа Эрдогана на Украину (3 февраля) и после того, как США предложили Турции ограничить проход российских военных кораблей в Чёрное море из-за "конфликта между Россией и Украиной".

"Добро пожаловать на наш борт"

Новые заявления Анкары о свидетельствуют о попытке избежать трений с Россией, и это желание очень сильное, поскольку ранее десять адмиралов Турции были задержаны и будут судимы за то, что посчитали неприемлемыми споры о пересмотре соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который пойдёт в обход пролива Босфор и соединит Мраморное море с Чёрным.

Они назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей её суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы.

Один из этих адмиралов в отставке Атилла Кият вчера поделился в  Twitter словами Хулуси Акара о "Монтрё", которые прокомментировал так:

"Добро пожаловать на наш борт".

Согласно Конвенции, режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

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Вилами по воде: ВМС США диктуют свои правила в Черном море
Автор: Любовь Степушова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато хулуси акар реджеп эрдоган
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