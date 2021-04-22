Конфронтация с Эрдоганом России не нужна

Во время визита украинского президента в Турцию Эрдоган заявил о своей поддержке так называемой "крымской платформы" и в очередной раз подчеркнул: Анкара не намерена признавать Крым частью России.
"Мы так же решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма", — цитирует слова Эрдогана портал Anadolu.
В программе "Точка зрения" своим мнением поделился старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
Читайте начало интервью:
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— Нам же ничто не мешает поддержать какую-нибудь курдскую платформу. Особенно после того, как Эрдоган крымскую поддержал…
-Я не возражаю. Если нас услышит господин Лавров…
— Так что же нам мешает? Мы так прямо боимся конфронтации с Эрдоганом?
— Турция — член НАТО. Воевать с НАТО — сами понимаете, что это такое. Это через короткий промежуток времени ядерная война.
Кроме того, мы активно присутствуем в Сирии, в Ливии немножко, в Африке, в других странах региона. А снабжение всех наших контингентов и структур, которые там находятся, проходит через Босфор и Дарданеллы, которые полностью контролируются турками. Мы вынуждены это учитывать.
Вот был проект строительства канала из Каспийского моря в Персидский залив, одно время о нем вспоминал даже Сталин — если бы это сделать, тогда бы мы не зависели от турок. Но это пока даже не ставится в повестку дня среднесрочную.
— Когда состоялся разговор телефонный Путина с Эрдоганом — как раз перед визитом Зеленского — в пресс-релизе Кремля было сказано, что Владимир Путин заострил внимание турецкой стороны на этом новом канале — "Стамбул", строительство которого параллельно проливу начато уже…
И предупредил, чтобы Турция остереглась выходить из конвенции Монтре. Вот это не есть красная линия России?
— Безусловно. Но я бы хотел отметить, что востребованность параллельного канала для Турции несомненна.
То есть турецкая власть заинтересована сделать параллельный канал. Другое дело, что мы должны добиваться, чтобы не было никакого выхода из конвенции Монтре. Стамбульский канал строить лет десять, поэтому у нас время еще есть.
— Процитирую турецкого эксперта. Он говорит, что Турция не выйдет из Монтре при Эрдогане, потому что Турция тоже не очень сильная внутри страна. По его словам, там большие экономические, этнические и другие проблемы. И выходить из конвенции Монтре — это вступать в войну с Россией.
Турецкий эксперт говорит: мы на это не пойдем, нам незачем, мы сами развалимся.
— Шантажировать, вводить это в повестку дня Эрдоган будет. Потом будет оговариваться:
"меня не так поняли".
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