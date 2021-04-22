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Автор Любовь Степушова

Конфронтация с Эрдоганом России не нужна

Мир

Во время визита украинского президента в Турцию Эрдоган заявил о своей поддержке так называемой "крымской платформы" и в очередной раз подчеркнул: Анкара не намерена признавать Крым частью России.

Конфронтация с Эрдоганом России не нужна

"Мы так же решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма", — цитирует слова Эрдогана портал Anadolu.

В программе "Точка зрения" своим мнением поделился старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Читайте начало интервью:

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— Нам же ничто не мешает поддержать какую-нибудь курдскую платформу. Особенно после того, как Эрдоган крымскую поддержал…

-Я не возражаю. Если нас услышит господин Лавров…

— Так что же нам мешает? Мы так прямо боимся конфронтации с Эрдоганом?

— Турция — член НАТО. Воевать с НАТО — сами понимаете, что это такое. Это через короткий промежуток времени ядерная война.

Кроме того, мы активно присутствуем в Сирии, в Ливии немножко, в Африке, в других странах региона. А снабжение всех наших контингентов и структур, которые там находятся, проходит через Босфор и Дарданеллы, которые полностью контролируются турками. Мы вынуждены это учитывать.

  • В случае прямого конфликта Турция имеет право закрыть эти проливы.

Вот был проект строительства канала из Каспийского моря в Персидский залив, одно время о нем вспоминал даже Сталин — если бы это сделать, тогда бы мы не зависели от турок. Но это пока даже не ставится в повестку дня среднесрочную.

О проливах

— Когда состоялся разговор телефонный Путина с Эрдоганом — как раз перед визитом Зеленского — в пресс-релизе Кремля было сказано, что Владимир Путин заострил внимание турецкой стороны на этом новом канале — "Стамбул", строительство которого параллельно проливу начато уже…

И предупредил, чтобы Турция остереглась выходить из конвенции Монтре. Вот это не есть красная линия России?

— Безусловно. Но я бы хотел отметить, что востребованность параллельного канала для Турции несомненна.

  • Босфор перегружен, по сравнению с Суэцким и Панамским каналами, в три-четыре раза.
  • Там трафик напряженнее в несколько раз, причем недалеко от Стамбула проходят и военные корабли, и различные танкеры с огнеопасным грузом.

То есть турецкая власть заинтересована сделать параллельный канал. Другое дело, что мы должны добиваться, чтобы не было никакого выхода из конвенции Монтре. Стамбульский канал строить лет десять, поэтому у нас время еще есть.

— Процитирую турецкого эксперта. Он говорит, что Турция не выйдет из Монтре при Эрдогане, потому что Турция тоже не очень сильная внутри страна. По его словам, там большие экономические, этнические и другие проблемы. И выходить из конвенции Монтре — это вступать в войну с Россией.

Турецкий эксперт говорит: мы на это не пойдем, нам незачем, мы сами развалимся.

— Шантажировать, вводить это в повестку дня Эрдоган будет. Потом будет оговариваться:

"меня не так поняли".

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы турция россия владимир прохватилов
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