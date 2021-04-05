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Ответят за поддержку: о конвенции Монтрё, Турции и отставных адмиралах

Мир

Необычное задержание произошло в Турции: полиция "поймала" сразу десятерых адмиралов в отставке. Все задержанные выступали в защиту конвенции Монтрё.

Ответят за поддержку: о конвенции Монтрё, Турции и отставных адмиралах

Напомним кратко о конвенции Монтрё: документ, принятый в 1936 году, даёт всем торговым судам всех стран мира право проходить через проливы вне зависимости от ситуации (мир или война) в регионе. При этом военные корабли также упомянуты, однако имеют солидные ограничения как по классу, так и по срокам пребывания. Ограничения зависят от того, принадлежит ли страна к черноморским.

Причиной недовольства властей Турции стало коллективное письмо за подписями сразу 103 турецких адмиралов в отставке. В нём они сообщили, что конвенция Монтрё — "дипломатическая победа Турции" и заявили, что пересматривать её положения (в частности, из-за проекта канала "Стамбул") нельзя.

Письмо содержало также слова в защиту нынешнего варианта турецкой конституции и осуждались "попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка".

Помимо десяти задержанных адмиралов, ещё четверо из числа подписавших письмо были вызваны в прокуратуру страны.

По данным Anadolu, в турецком Минобороны письмо также раскритиковали.

"[Авторы] ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны, [письмо]направлено на нанесение урона армии и демократии", — приводят в Anadolu мнение Минобороны.

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Зачем Турция копает канал Стамбул из Черного Моря в Средиземное
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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