Песков раскритиковал НАТО за обман и обратил внимание на слова Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном раскритиковал политику военного блока НАТО. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, глава государства указал на обман со стороны альянса.

"Я бы просто хотел акцентировать для вас три очень важных посыла президента. Первый посыл — это относительного того, что в своё время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути нас просто кинули", — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Также представитель Кремля отметил, что частью стратегии безопасности Украины является применение военной мощи для возвращения неподконтрольных Киеву территорий. Поэтому он может атаковать РФ, пояснил пресс-секретарь Путина. Песков обратил внимание на националистические настроения в украинском обществе и среди политиков.

Вместе с этим он отметил, что правило "открытых дверей" нельзя найти в каком-нибудь документе. НАТО имеет право принимать новых членов, однако невозможность отказать государствам нигде не упоминается, сказал представитель Кремля.

Ранее в испанской газете El Pais обнародовали документ с ответом Вашингтона и НАТО на предложения Москвы по безопасности. США и альянс отказались заключить договор с РФ. Подлинность текста подтвердил дипломатический источник РИА Новости.

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