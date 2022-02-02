EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Песков раскритиковал НАТО за обман и обратил внимание на слова Путина

Мир

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном раскритиковал политику военного блока НАТО. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, глава государства указал на обман со стороны альянса.

Песков раскритиковал НАТО за обман и обратил внимание на слова Путина

"Я бы просто хотел акцентировать для вас три очень важных посыла президента. Первый посыл — это относительного того, что в своё время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути нас просто кинули", — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Также представитель Кремля отметил, что частью стратегии безопасности Украины является применение военной мощи для возвращения неподконтрольных Киеву территорий. Поэтому он может атаковать РФ, пояснил пресс-секретарь Путина. Песков обратил внимание на националистические настроения в украинском обществе и среди политиков.

Вместе с этим он отметил, что правило "открытых дверей" нельзя найти в каком-нибудь документе. НАТО имеет право принимать новых членов, однако невозможность отказать государствам нигде не упоминается, сказал представитель Кремля.

Ранее в испанской газете El Pais обнародовали документ с ответом Вашингтона и НАТО на предложения Москвы по безопасности. США и альянс отказались заключить договор с РФ. Подлинность текста подтвердил дипломатический источник РИА Новости.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Конфликт НАТО и России: Главное для США – повысить рейтинг президента
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато украина дмитрий песков владимир путин
Новости
Новый образ Бузовой фанаты назвали "колхозом"
Кулеба исключил возможность особого статуса Донбасса
Микробиолог рассказала о суперспособности жителей Лапландии
Песков раскритиковал НАТО за обман и обратил внимание на слова Путина
Песков заявил о непричастности РФ к утечке ответов США и НАТО по безопасности
Песков отреагировал на сравнение РФ с лисой в курятнике, данное Белым домом
Петербург ожидает пик заболеваемости COVID-19 к 15 февраля
Андрей Разин рассказал, как стал крёстным отцом Березовского
Слуцкий назвал хамством сравнение России, данное Псаки и Блинкеном
Ольга Бузова показала себя с лучшей стороны: "Акцент на пятой точке"
Последние материалы
Арест как способ шантажа – в Совете Федерации обсудили дело Ольги Миримской
Песков раскритиковал НАТО за обман и обратил внимание на слова Путина
Песков заявил о непричастности РФ к утечке ответов США и НАТО по безопасности
Песков отреагировал на сравнение РФ с лисой в курятнике, данное Белым домом
Петербург ожидает пик заболеваемости COVID-19 к 15 февраля
Андрей Разин рассказал, как стал крёстным отцом Березовского
Слуцкий назвал хамством сравнение России, данное Псаки и Блинкеном
Ольга Бузова показала себя с лучшей стороны: "Акцент на пятой точке"
Эффективность российского здравоохранения упала ниже плинтуса
Жительницу Свердловской области заподозрили в убийстве 9-месячного сына
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Мир. Новости мира
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Шоу-бизнес
Коллеги Куравлёва проигнорировали церемонию прощания с артистом
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Юрий Носовский Территориальная оборона "Незалежной" — это путь к махновщине XXI века Юрий Носовский Любовь Степушова Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий Любовь Степушова Усам Оздемиров Вторжения не будет — на горе англосаксам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Общество
Запашный высказался об инциденте с ребёнком в вольере у медведя
Доктор Берг назвал 7 основных симптомов проблем с почками
Здоровье
Доктор Берг назвал 7 основных симптомов проблем с почками
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников