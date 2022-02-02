Источник РИА Новости назвал подлинным текст с ответом США и НАТО по безопасности

Дипломатический источник ответил на вопрос о подлинности документа, который опубликовали в испанской газете El Pais. Журналисты раскрыли конфиденциальный ответ США и военно-политического блока НАТО на предложения Москвы по безопасности.

"Да", — сказал аноним в беседе с РИА Новости, когда отвечал на вопрос, правдивы ли данные El Pais.

Ответ США составил пять страниц текста, в то время как представители альянса написали четыре страницы. Авторы поддержали идею России создать телефонную горячую линию, а также выступили за возобновление деятельности представительств в Брюсселе и Москве.

Вместе с этим в НАТО отметили, что не планируют нарушать политику "открытых дверей" и отказывать государствам в членстве. Также представители организации раскритиковали предложения российской стороны, принятие которых может отрицательно воздействовать на безопасность стран-партнёров.

Вашингтон подчеркнул, что США смогут соразмерно отреагировать на агрессивные действия России по отношению к Украине и другим союзникам. Об этом же сообщили в блоке НАТО.

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