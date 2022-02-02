СМИ: США пытаются "не пустить" президента Бразилии в Москву. Почему?

США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы он отменил свою предстоящую поездку в Москву в попытке изолировать президента России Владимира Путина на мировой арене на фоне эскалации напряженности на границе с Украиной.

Об этом сообщает бразильская газета Folha de São Paulo со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел Бразилии.

По словам неназванных собеседников издания, американские дипломаты выразили озабоченность по поводу сроков поездки Больсонаро в Москву, якобы опасаясь, что это даст понять России, что Бразилия поддерживает позицию Кремля по Восточной Европе. Сообщается, что давление с целью отмены поездки было оказано государственным секретарем США Энтони Блинкеном в воскресенье во время телефонного разговора с министром иностранных дел Бразилии Карлосом Франсой.

"В то время как большая часть западного мира разрабатывает возможный режим санкций в попытке сдерживания, США считают, что визит Болсонаро может разрушить представление о том, что Путин изолирован", — пишет бразильская газета.

По данным Folha de São Paulo, аналогичная озабоченность была выражена президенту Аргентины Альберто Фернандесу, который должен посетить Россию на этой неделе.

Однако попытки Вашингтона убедить Бразилию приостановить визит Больсонаро, похоже, оказались тщетными. В понедельник сам президент подтвердил, что посетит Москву, но также отметил, что не будет поднимать ситуацию с Украиной, подчеркнув, что визит "касается только российско-бразильских отношений".

В понедельник на заседании Совета Безопасности ООН посол Бразилии Роналду Коста Филью призвал Россию и Украину проявлять максимальную сдержанность и конструктивно участвовать в переговорах, направленных на урегулирование их разногласий, и призвал Москву и Киев выполнять Минские соглашения.

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