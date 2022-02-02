EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

СМИ: США пытаются "не пустить" президента Бразилии в Москву. Почему?

Мир

США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы он отменил свою предстоящую поездку в Москву в попытке изолировать президента России Владимира Путина на мировой арене на фоне эскалации напряженности на границе с Украиной.

СМИ: США пытаются "не пустить" президента Бразилии в Москву. Почему?

Об этом сообщает бразильская газета Folha de São Paulo со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел Бразилии.

По словам неназванных собеседников издания, американские дипломаты выразили озабоченность по поводу сроков поездки Больсонаро в Москву, якобы опасаясь, что это даст понять России, что Бразилия поддерживает позицию Кремля по Восточной Европе. Сообщается, что давление с целью отмены поездки было оказано государственным секретарем США Энтони Блинкеном в воскресенье во время телефонного разговора с министром иностранных дел Бразилии Карлосом Франсой.

"В то время как большая часть западного мира разрабатывает возможный режим санкций в попытке сдерживания, США считают, что визит Болсонаро может разрушить представление о том, что Путин изолирован", — пишет бразильская газета.

По данным Folha de São Paulo, аналогичная озабоченность была выражена президенту Аргентины Альберто Фернандесу, который должен посетить Россию на этой неделе.

Однако попытки Вашингтона убедить Бразилию приостановить визит Больсонаро, похоже, оказались тщетными. В понедельник сам президент подтвердил, что посетит Москву, но также отметил, что не будет поднимать ситуацию с Украиной, подчеркнув, что визит "касается только российско-бразильских отношений".

В понедельник на заседании Совета Безопасности ООН посол Бразилии Роналду Коста Филью призвал Россию и Украину проявлять максимальную сдержанность и конструктивно участвовать в переговорах, направленных на урегулирование их разногласий, и призвал Москву и Киев выполнять Минские соглашения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Конфликт НАТО и России: Главное для США – повысить рейтинг президента
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша бразилия жаир болсонару
Новости
В Совфеде предложили депортировать производителей суррогатного алкоголя
Украинские нардепы в Раде, размахивая флагами стран НАТО, перешли на английский
Попова рассказала, нужна ли изоляция привитым после контакта с больным
Der Spiegel : поляки обвинили Германию в "бездействии" в отношении Украины
СМИ: США пытаются "не пустить" президента Бразилии в Москву. Почему?
Украинский политолог объяснил, почему США накручивают истерику вокруг Украины
Путин назвал возможную причину войны России и НАТО
Кадыров: «Приютившие» Янгулбаевых страны должны их вернуть
Политолог Шишкин: верить заявлениям украинских политиков - пустое дело
Псаки сравнила Россию с лисой и курятником
Последние материалы
Украинские нардепы в Раде, размахивая флагами стран НАТО, перешли на английский
Попова рассказала, нужна ли изоляция привитым после контакта с больным
Der Spiegel : поляки обвинили Германию в "бездействии" в отношении Украины
СМИ: США пытаются "не пустить" президента Бразилии в Москву. Почему?
Украинский политолог объяснил, почему США накручивают истерику вокруг Украины
Путин назвал возможную причину войны России и НАТО
Кадыров: «Приютившие» Янгулбаевых страны должны их вернуть
Политолог Шишкин: верить заявлениям украинских политиков - пустое дело
Псаки сравнила Россию с лисой и курятником
Главный майнер направил Мишустину письмо с предложением по крипотовалюте
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Мир. Новости мира
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Шоу-бизнес
Коллеги Куравлёва проигнорировали церемонию прощания с артистом
Любовь Степушова Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий Любовь Степушова Усам Оздемиров Вторжения не будет — на горе англосаксам Усам Оздемиров Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский
Мир. Новости мира
В Турции предрекли новый кризис "в подбрюшье России"
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, когда Россия признает ЛНР и ДНР
На Украине не поняли, зачем РФ отводит войска от границы: "Что произошло?"
Мир. Новости мира
На Украине не поняли, зачем РФ отводит войска от границы: "Что произошло?"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников