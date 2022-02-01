EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Объявление о создании нового союза Украины, Британии и Польши перенесли

Мир

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о переносе объявления альянса Украины, Великобритании и Польши на неопределённый срок. Причиной послужило состояние британского министра иностранных дел Лиз Трасс, которая заболела COVID-19 перед поездкой в Киев.

Объявление о создании нового союза Украины, Британии и Польши перенесли

Кулеба подчеркнул, что украинские власти стремятся создавать малые альянсы, чтобы обеспечить безопасность не только в будущем, когда Киев станет частью Евросоюза и военно-политического блока НАТО, но и сегодня. Пока Трасс борется с новой инфекцией, её коллеги продолжат работать над новым форматом партнёрства, отметил дипломат.

"Варшава, Киев и Лондон имеют не только реалистическое осознание угроз безопасности Европе и стратегию противодействия вызовам со стороны РФ, но и большой потенциал трёхстороннего сотрудничества в отраслях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой", — написал Кулеба в своём Facebook-аккаунте.

Ранее о вероятном возникновении альянса рассказывала Трасс в ходе выступления в Австралии 21 января. Как отметила политик, работа над созданием этого союза началась ещё в декабре прошлого года, во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с британскими политиками в Лондоне.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина, Великобритания, Польша - новый союз
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы нато польша россия украина евросоюз великобритания владимир зеленский
Новости
Объявление о создании нового союза Украины, Британии и Польши перенесли
Захарова прокомментировала эвакуацию американских журналистов из Украины
Дмитрий Савельев: Нет трудных детей — бывают дети, которым трудно
В Еврокомиссии назвали приоритетом соответствие "Северного потока 2" законам ЕС
Вирусолог Альтштейн объяснил, как правильно сдавать ПЦР-тест
Политолог оценил сообщения о готовом плане наступления ВСУ на Донбасс
В Подмосковье появится посёлки для медработников
Доктор Берг назвал 7 основных симптомов проблем с почками
Премьер Украины назвал "Северный поток- 2" гибридным оружием РФ
Генерал ВСУ перечислил регионы Украины, "мечтающие присоединиться к России"
Последние материалы
Объявление о создании нового союза Украины, Британии и Польши перенесли
Захарова прокомментировала эвакуацию американских журналистов из Украины
Дмитрий Савельев: Нет трудных детей — бывают дети, которым трудно
В Еврокомиссии назвали приоритетом соответствие "Северного потока 2" законам ЕС
Как определить пробег авто при покупке
Вирусолог Альтштейн объяснил, как правильно сдавать ПЦР-тест
Политолог оценил сообщения о готовом плане наступления ВСУ на Донбасс
В Подмосковье появится посёлки для медработников
Доктор Берг назвал 7 основных симптомов проблем с почками
Премьер Украины назвал "Северный поток- 2" гибридным оружием РФ
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров Любовь Степушова Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Мир. Новости мира
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников