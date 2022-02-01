Объявление о создании нового союза Украины, Британии и Польши перенесли

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о переносе объявления альянса Украины, Великобритании и Польши на неопределённый срок. Причиной послужило состояние британского министра иностранных дел Лиз Трасс, которая заболела COVID-19 перед поездкой в Киев.

Кулеба подчеркнул, что украинские власти стремятся создавать малые альянсы, чтобы обеспечить безопасность не только в будущем, когда Киев станет частью Евросоюза и военно-политического блока НАТО, но и сегодня. Пока Трасс борется с новой инфекцией, её коллеги продолжат работать над новым форматом партнёрства, отметил дипломат.

"Варшава, Киев и Лондон имеют не только реалистическое осознание угроз безопасности Европе и стратегию противодействия вызовам со стороны РФ, но и большой потенциал трёхстороннего сотрудничества в отраслях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой", — написал Кулеба в своём Facebook-аккаунте.

Ранее о вероятном возникновении альянса рассказывала Трасс в ходе выступления в Австралии 21 января. Как отметила политик, работа над созданием этого союза началась ещё в декабре прошлого года, во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с британскими политиками в Лондоне.

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