В Лондоне рассматривают возможность создания союза, войти в который могут Великобритания, Польша и Украина. Направлен он будет в первую очередь против России.
О намерении укреплять партнёрство с Варшавой и Киевом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время брифинга Институте Лоуи в Сиднее.
"Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трёхсторонние связи с Польшей и Украиной. Мы также настаиваем на альтернативных поставках энергоносителей, чтобы страны меньше зависели от российского газа", — сказала она.
Здесь надо отметить пассаж про "новые трёхсторонние связи" с Польшей и Украиной. В чём, собственно, их "новизна"?
Здесь в некотором смысле может помочь карта этого пока ещё предполагаемого союза, которая была опубликована в Twitter британским Советом по геостратегии. Россия и Белоруссия на этой карте обозначены как враждебные британо-польско-украинскому союзу государства.
Вопрос в том, какое воплощение этот всё же пока гипотетический союз получит на практике. Очевидно, что планы на этот счёт у Лондона вполне могут быть. А в Варшаве и в Киеве их могут поддержать.
Великобритания вышла из Евросоюза, но это не значит, что в Лондоне не хотели бы играть более заметную роль в европейских делах. И в делах Восточной Европы в частности. Можно даже сказать, в пику Германии, у которой отношения с той же Польшей не самые простые.
А судя по заявлениям, которые звучат из Киева, и на Украине мнением Берлина по многим вопросам не слишком-то довольны. Так что у Лондона вполне может быть желание сыграть здесь свою игру и повысить своё влияние. А у Варшава и Киев вполне могут эту игру поддержать.
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