В Совфеде оценили угрозу новых британских санкций

Разработка Великобританией новых антироссийских ограничительных мер - следствие накопивших обид Лондона на Москву, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя Pravda.Ru сообщения СМИ о подготовке властями Соединённого Королевства законопроекта о новых санкциях.

"Британцы прямо очень стараются возглавить вообще такой крестовый поход против России. У них столько обид накопилось за эти годы, хотят себя реализовать", — сказал парламентарий.

По его мнению, новые британские санкции в случае их введения не вызовут беспокойства в РФ.

"Мы спокойно к этому отнесёмся… Британских санкций мы не боимся, как и не боимся и других санкций", — заявил политик.

По поводу возможного введения санкций в отношении зарубежных активов российских бизнесменов Джабаров напомнил, что президент РФ Владимир Путин давно рекомендовал перевести средства в РФ.

"Вспоминаю слова нашего президента, который вообще давно советовал переводить все деньги в Россию… Это он как в воду глядел", — отметил сенатор.

Ранее стало известно, что 31 января в британском парламенте планируется представить новый пакет антироссийских санкций. В случае его принятия любая компания, представляющая интересы властей РФ, могла попасть под ограничительные меры, предусматривающие заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию физлиз и представителей юрлиц.

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