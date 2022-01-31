Новые санкции Лондона против Москвы могут коснуться активов энергокомпаний

Кабмин Великобритании 31 января представит новый пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры могут затронуть активы энергетических компаний, сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве.

Санкции заключаются в заморозке активов и запрет на въезд в Великобританию физических и юридических лиц, имеющих "стратегическое значение" для властей РФ.

Как сообщила ранее министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс, Лондон расширит ограничительные меры против Москвы на этой неделе. Речь идёт о том, чтобы любая компания, представляющая интересы российских властей, могла попасть под рестрикции.

Напомним, российский сенатор Андрей Климов объяснил Британии, чего она добьётся новыми санкциями. По его словам, "этот шаг", скорее всего, сильно повредит имиджу Великобритании как безопасного места для инвестиций.

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