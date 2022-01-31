Сенатор Климов популярно объяснил Британии, чего она добьётся новыми санкциями

Любые попытки конфисковать собственность у российских физических лиц, которых Лондон считает "олигархами”, в первую очередь повредят самой Великобритании.

Об этом, как рассказали РИА Новости, предупредил в воскресенье глава комитета Сената по защите национального суверенитета Андрей Климов.

По его словам, "этот шаг", скорее всего, сильно повредит имиджу Великобритании как безопасного места для инвестиций, заставив не только россиян, но и других богатых иностранных граждан перевести свои активы в другое место.

"Технически реализация таких санкций возможна, но их законность будет под очень большим вопросом и вызовет отток капитала из Великобритании, например, в Гонконг или Цюрих", — заявил Климов.

В то же время чиновник отметил, что Кремль неоднократно предупреждал богатых россиян о рисках, связанных с сохранением их активов на Западе в условиях постоянно ухудшающихся отношений.

"Президент России предупредил финансовую элиту о рисках хранения средств за рубежом несколько лет назад, — напомнил Климов. Ни для кого не секрет, что многие из них вложили деньги в "Лондонград". Они наивно доверяли англосаксонским джентльменам”, -отметил Климов.

Напомним, в воскресенье министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выдвинула идею расширить сферу действия антироссийских санкций Великобритании.

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