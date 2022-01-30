Российский политик назвал угрозы Британии в адрес России пиаром

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько полагает, что Лондон вряд ли реализует в жизнь свои угрозы о конфискации собственности "российских олигархов", сообщает РИА Новости.

Политик полагает, что все эти разговоры — просто пиар и часть медиакампании. При этом Безпалько отметил, что даже если такой вариант рассматривается, то но не ввиду того, что это каким-то образом нанесёт ущерб России, а из-за того, что Великобритания так хочет поправить своё финансовое положение.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что власти страны не исключают вероятность конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне в рамках ужесточения санкций против России.

Она отмечала, что ограничительные меры будут приняты в том случае, если начнётся "вооружённое вторжение" на территорию Украины.

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