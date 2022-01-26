Британия разрабатывает законопроект, который позволит ужесточить антироссийские санкции. Об этом заявила руководитель МИД страны Лиз Трасс.
В эфире телеканала Sky News она отметила, что рассмотрение законопроекта планируется уже в ближайшие дни. Изменения, по её словам, принимаются с одной целью — охватить ограничительными мерами больше организаций и физических лиц в РФ.
"Мы предложим новый законопроект. Он поможет сделать наш санкционный режим более жёстким", — подчеркнула Трасс.
Ранее она заявляла, что санкции в отношении РФ будут приняты в том случае, если начнётся "вооружённое вторжение" на территорию Украины.
При этом в Кремле, комментируя материалы западных СМИ, уже не раз заявляли, что Россия не планирует "нападение" на украинские земли. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, РФ передвигает войска исключительно по своей территории и никому не угрожает.
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Командующий Операцией объединённых сил Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал конкретную дату "нападения" России на украинские земли.