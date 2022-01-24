Главу МИД Британии назвали "сумасшедшей" после заявлений о Китае и России

Бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг назвал "сумасшедшей" министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после её высказываний относительно Китая и России.

Недавно, будучи с визитом в Австралии, Лиз Трасс заявила в интервью одному из местных изданий, что "Россия работает с Китаем теснее, чем когда-либо". По её словам, "агрессоры работают согласованно, и я думаю, что такие страны, как наши, должны работать вместе".

Пол Китинг, который возглавлял австралийское правительства в 1991–1996 годах и много сделал для развития отношений с Китаем, назвал высказывания Лиз Трасс "чепухой".

"(Её комментарии) не что иное, как безумие. Не просто иррационально, безумно", — считает 77-летний Китинг.

Более того, прошёлся он и по премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, припомнив скандал с "винными пятницами" во время локдауна из-за пандемии. Пол Китинг назвал Бориса Джонсона "бесстыдником".

Высказывания министра иностранных дел Великобритании Пол Китинг объяснил ностальгией по имперскому прошлому. Хотя Британия, по его словам, давно уже утратила влияние в регионе.

Британская The Daily Mail, опубликовавшая материал о высказываниях экс-премьер-министра Австралии, нашла способ, чем уязвить Китинга, напомнив про обвинения в его адрес относительно симпатий к коммунистам. Надо полагать, речь о компартии КНР.

Напомним, именно в Австралии британский министр иностранных дел выступила с заявлением, которое потом много цитировали и комментировали в России. А именно про Украину, "гордую страну с многовековой историей", которая "знавала нашествия и раньше — от монголов до татар".

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, какое учебное заведение выдало главе МИД Британии диплом.