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Автор Екатерина Широкова

Посольство США назвало "пути отхода" из Украины для американских граждан

Мир

В американском посольстве обратились к гражданам США с призывом покинуть территорию Украины. По сообщению ведомства, ситуация с российским "вторжением" может ухудшиться в любой момент.

Посольство США назвало "пути отхода" из Украины для американских граждан

В дипмиссии предложили несколько путей "отхода" для американцев с территории Незалежной:

  • через Румынию,
  • Польшу,
  • Словакию,
  • Венгрию,
  • Молдавию.

"Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остаётся непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас", — говорится в официальном обращении ведомства.

В дипмиссии предложили своим гражданам "безотлагательно" воспользоваться коммерческими рейсами наземного или воздушного транспорта. Кроме того, ведомство опубликовало требования каждой из предложенных стран для "эвакуации" по коронавирусным ограничениям и требованиям.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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