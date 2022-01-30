В американском посольстве обратились к гражданам США с призывом покинуть территорию Украины. По сообщению ведомства, ситуация с российским "вторжением" может ухудшиться в любой момент.
В дипмиссии предложили несколько путей "отхода" для американцев с территории Незалежной:
"Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остаётся непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас", — говорится в официальном обращении ведомства.
В дипмиссии предложили своим гражданам "безотлагательно" воспользоваться коммерческими рейсами наземного или воздушного транспорта. Кроме того, ведомство опубликовало требования каждой из предложенных стран для "эвакуации" по коронавирусным ограничениям и требованиям.
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