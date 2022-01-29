В посольстве рассказали, как США подталкивают Киев к вооружённому конфликту

Согласно заявлению посольства РФ в США, Вашингтон упорно поставляет Киеву большое количество оружия, таким образом подталкивая его к началу вооружённого конфликта против Донбасса.

"Очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса. Сегодня ВСУ открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска", -говорится в сообщении посольства, опубликованном на Facebook.

Российские дипломаты подчеркнули, что количество военной помощи, поставляемой США на Украину, исчисляется "сотнями тонн". Они удивляются, почему при этом Соединённые Штаты продолжают упорно утверждать, что это Россия собирается напасть на Украину.

"Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись. Вновь призываем Вашингтон заставить своих подопечных выполнять минские договоренности, а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения", — отмечается в заявлении.

Российские власти утверждают, что заявления о планах РФ напасть на Украину нужны Западу в качестве повода для увеличения сил НАТО вблизи границ России.

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