Ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности — самая, пожалуй, обсуждаемая тема текущей недели. И лишь один человек сохраняет молчание, что породило огромное количество страхов и догадок, пишет японское издание The Japan Times.
Авторы статьи пытаются понять, почему никак не отреагировал на документ, подготовленный США российский президент Владимир Путин. И напоминают:
"Он хранил молчание об этом даже тогда, когда российские и американские дипломаты проводили спарринг в Женеве, когда Украина получила поставки западного оружия, а президент Джо Байден предсказал, что вторжение России на Украину обязательно будет".
При этом, отмечают японские журналисты, "из публичного поля он (Путин) никуда не пропадал, почти ежедневно появляясь на различных мероприятиях и проводя переговоры:
"За последние две недели Путин разговаривал по телефону с лидерами Армении, Азербайджана, Кубы, Финляндии, Израиля, Казахстана, Никарагуа, Пакистана, Узбекистана и Венесуэлы. Он принимал президента Ирана Ибрагима Раиси в Кремле. Но прямо сейчас, похоже, что молчание по Украине — это сигнал".
По версии издания, есть три возможных объяснения молчания российского президента:
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