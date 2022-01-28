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Автор Ольга Лебедева

The Japan Times: мир напряжённо ждёт реакции Путина на ответ Вашингтона

Мир

Ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности — самая, пожалуй, обсуждаемая тема текущей недели. И лишь один человек сохраняет молчание, что породило огромное количество страхов и догадок, пишет японское издание The Japan Times.

The Japan Times: мир напряжённо ждёт реакции Путина на ответ Вашингтона

Авторы статьи пытаются понять, почему никак не отреагировал на документ, подготовленный США российский президент Владимир Путин. И напоминают:

  • последний раз Путин публично говорил о текущем кризисе на Украине или о требованиях России к НАТО свернуть свое присутствие в Восточной Европе месяц назад, во время своей большой пресс-конференции:

"Он хранил молчание об этом даже тогда, когда российские и американские дипломаты проводили спарринг в Женеве, когда Украина получила поставки западного оружия, а президент Джо Байден предсказал, что вторжение России на Украину обязательно будет".

При этом, отмечают японские журналисты, "из публичного поля он (Путин) никуда не пропадал, почти ежедневно появляясь на различных мероприятиях и проводя переговоры:

"За последние две недели Путин разговаривал по телефону с лидерами Армении, Азербайджана, Кубы, Финляндии, Израиля, Казахстана, Никарагуа, Пакистана, Узбекистана и Венесуэлы. Он принимал президента Ирана Ибрагима Раиси в Кремле. Но прямо сейчас, похоже, что молчание по Украине — это сигнал".

По версии издания, есть три возможных объяснения молчания российского президента:

  • изложив свою жесткую позицию, требующую немедленных уступок от Запада в конце прошлого года, Путин, возможно, не видит смысла повторяться и оставляет все это своим дипломатам;
  • он видит проблеск надежды на возможную сделку и хочет пока ничего не говорить об этом;
  • он уже принял решение и готовится его осуществить.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы вашингтон владимир путин
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