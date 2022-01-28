Украинские артиллеристы провели учения рядом с Крымом

Украинские артиллеристы провели учения совсем недалеко от административной границы Крыма, сообщает издание "Суспільне".

Уточняется, что учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б" проходили на одном из полигонов Херсонской области.

"По легенде учений, разведка обнаружила противника и бронированную технику, которые продвигались в сторону позиций украинских войск. Расстояние составляло около 20 км. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчёты гаубиц "Мста-Б"", — пишет интернет-издание.

Ранее высокопоставленный источник в НАТО отчитал Киев за ненужные провокации. Представитель Североатлантического альянса считает, что Украину нужно наказать. Источник отметил, что сейчас в стране есть проблемы с "теми, кто у власти и имеет превосходство в армии". По словам представителя НАТО, в России не собираются нападать на Украину.

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