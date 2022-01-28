Зеленский о ситуации вокруг Украины: нам не нужна эта паника

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что на сегодняшний день нет большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, сообщает РИА Новости.

"Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил ещё в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях России. Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника", — заявил лидер Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что в беседе со своим коллегой из США Джо Байденом поделился с ним мнением относительно текущей ситуации с безопасностью. Также он подчеркнул, что их диалог по этому вопросу будет продолжаться. По его словам, переговоры пройдут ещё раз через несколько недель. Зеленский подчеркнул, что обмен информации должен проходить не только через спецслужбы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.