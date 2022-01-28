Высокопоставленный источник в НАТО отчитал Киев за ненужные провокации. Представитель Североатлантического альянса считает, что Украину нужно наказать.
В НАТО считают, что в Киеве ведут себя неправильно, позволяя себе лишние провокации.
"Было бы неплохо, если бы Запад "немного потаскал Украину за ухо", так как некоторые в Киеве устраивали ненужные провокации", — цитирует материале слова собеседника из альянса, представляющего государство-член ЕС в Брюсселе портал Euractiv.
Источник отметил, что сейчас на Украине есть проблемы с "теми, кто у власти и имеет превосходство в армии". По словам представителя НАТО в РФ не собираются нападать на Украину.
"Поверьте, американцы действительно хотят немедленной деэскалации с Россией. НАТО знает, что РФ представляет прямую угрозу, но также осознает, что опасность в "более широкой перспективе" исходит от Китая, который сейчас комфортно наблюдает за "борьбой двух мощных слонов"", — выразил своё мнение собеседник Euractiv.
Также источник высказался о намерении некоторых балтийских стран помогать Украине с оружием. Он объяснил, что "НАТО не давала на это разрешения, и, вероятно, этот шаг поддержали представители США.
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