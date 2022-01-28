Украина временно отсоединится от энергосистем РФ и Белоруссии

Власти Украины решили временно отсоединить энергетическую систему страны от российской и белорусской, чтобы протестировать её работу в изолированном режиме.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Верховной раде, тестирование энергосистемы планируется провести в феврале.

"В следующем месяце запланирована тестовая работа энергосистемы в изолированном режиме во время прохождения зимних максимумов нагрузки", — цитирует премьер-министра ТАСС.

По словам Шмыгаля, предполагается также провести испытания работы энергосистем Украины и Молдавии в "составе единого блока регулирования".

Премьер-министр заявил о проведении активной работы над интеграцией украинской системы в европейскую.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что проект отсоединения украинской энергосистемы от российской и белорусской и интеграции её в европейскую систему вышел на финальный этап реализации.

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