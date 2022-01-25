Украина попросила Белоруссию об оказании аварийной помощи своей энергосистеме. Об этом сообщает белорусское Минэнерго.
"Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00...Максимальная мощность составит 150 МВт", — сообщается в телеграм-канале министерства.
В ведомстве пояснили, что электроэнергия поставляется Украине в соответствии с двусторонним договором об оказании аварийной помощи.
Ранее стало известно о произошедшем 25 января отключении электричества в ряде регионов Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В частности, без света остались жители Алма-Аты и Алма-Атинской области, а также Бишкека и Ташкента.
В компании KEGOC, являющейся оператором магистральных электрических сетей Казахстана, перебои со светом объяснили аварийным дисбалансом, произошедшим в энергосистеме Центральной Азии. В настоящее время в республиках принимают меры по восстановлению электроснабжения.
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