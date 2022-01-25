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Автор Владимир Васютченко

Минэнерго Белоруссии заявило об оказании аварийной помощи энергосистеме Украины

Мир

Украина попросила Белоруссию об оказании аварийной помощи своей энергосистеме. Об этом сообщает белорусское Минэнерго.

Минэнерго Белоруссии заявило об оказании аварийной помощи энергосистеме Украины

"Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00...Максимальная мощность составит 150 МВт", — сообщается в телеграм-канале министерства.

В ведомстве пояснили, что электроэнергия поставляется Украине в соответствии с двусторонним договором об оказании аварийной помощи. 

Ранее стало известно о произошедшем 25 января отключении электричества в ряде регионов Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В частности, без света остались жители Алма-Аты и Алма-Атинской области, а также Бишкека и Ташкента.

В компании KEGOC, являющейся оператором магистральных электрических сетей Казахстана, перебои со светом объяснили аварийным дисбалансом, произошедшим в энергосистеме Центральной Азии. В настоящее время в республиках принимают меры по восстановлению электроснабжения.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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