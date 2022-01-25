Электричество отключилось в ряде регионов Казахстана, Кигризии и Узбекистана

Ряд регионов Казахстана, Кигризии и Узбекистана остался без электричества 25 января.

"25 января в энергетическом секторе произошел крупный сбой и в некоторых регионах республики наблюдаются перебои в подаче электроэнергии", — сообщило Минэнерго Узбекистана в Telegram.

По информации министерства, в настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Как сообщает корреспондент РИА Новости в Киргизии, во вторник без света осталась большая часть Бишкека. Отключения зафиксированы также в других городах республики.

В Миниэнерго Киргизии агентству затруднились объяснить причины отключений.

Согласно сведениям новостного казахского портала Zakon. Kz, 25 января перебои с электричеством произошли в Алма-Ате, Алма-Атинской области и некоторых других регионах республики.

Как сообщает компания-оператор магистральных электрических сетей Казахстана KEGOC, перебои со светом произошли из-за аварийного дисбаланса в энергосистеме Центральной Азии.

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