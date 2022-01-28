Посол Антонов: заявление Госдепа о нарушениях в Чечне — информационная борьба

Заявление представителей Госдепа о массовых нарушениях прав человека в Чеченской республике — это часть информационной борьбы. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов.

Он отметил в Facebook-аккаунте российского посольства в Вашингтоне, что Штаты должны совершенствовать свои "каноны демократии" в области прав человека. Дипломат призвал сотрудников Госдепа прекратить нравоучения.

"Мы рассматриваем претензии и обвинения о так называемых репрессиях в Чечне, не подкреплённые достоверными данными, как попытку вмешательства во внутренние дела РФ и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны", — подчеркнул Антонов.

Ранее в Госдепе США выразили обеспокоенность материалами СМИ, в которых говорится о "похищениях и произвольных задержаниях" жителей РФ властями Чеченской республики. Соответствующий релиз появился на официальном сайте ведомства.

Американцы потребовали, чтобы Москва не содействовала таким незаконным действиям.

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