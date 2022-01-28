Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров возмущён "невежеством" сотрудников Госдепа США, "обеспокоеных" ситуацией в российском регионе, которым он руководит.

Оскорбился Кадыров заявлением, озвученным Недом Прайсом в четверг. Представитель Госдепа заявил, что

"Соединенные Штаты обеспокоены продолжающимися сообщениями о похищениях и произвольных задержаниях, проводимых властями в Чеченской Республике России, направленных против родственников чеченских правозащитников и диссидентов.<…>

В дополнение к случаям в Чечне имели место многочисленные случаи задержания лиц в других частях Российской Федерации и принудительного перевода в Чечню. <…>

Мы призываем к немедленному освобождению всех, кто был несправедливо задержан. Мы также обеспокоены сообщениями о том, что чеченские власти используют подобную тактику давления в отношении родственников в Чечне диссидентов, проживающих за пределами Российской Федерации. Такие действия, наносящие ущерб целым семьям, являются особенно пагубной формой репрессий".