Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров возмущён "невежеством" сотрудников Госдепа США, "обеспокоеных" ситуацией в российском регионе, которым он руководит.
Оскорбился Кадыров заявлением, озвученным Недом Прайсом в четверг. Представитель Госдепа заявил, что
"Соединенные Штаты обеспокоены продолжающимися сообщениями о похищениях и произвольных задержаниях, проводимых властями в Чеченской Республике России, направленных против родственников чеченских правозащитников и диссидентов.<…>
В дополнение к случаям в Чечне имели место многочисленные случаи задержания лиц в других частях Российской Федерации и принудительного перевода в Чечню. <…>
Мы призываем к немедленному освобождению всех, кто был несправедливо задержан. Мы также обеспокоены сообщениями о том, что чеченские власти используют подобную тактику давления в отношении родственников в Чечне диссидентов, проживающих за пределами Российской Федерации. Такие действия, наносящие ущерб целым семьям, являются особенно пагубной формой репрессий".
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США,
"Я ожидал более толкового заявления, а оказалось, что авторы обращения Госдепа еще те невежды, которые не разбираются в том, какие полномочия у главы субъекта Российской Федерации и какие структуры ему подчиняются, а какие — нет", — написал Кадыров.
Он напомнил, что глава российского региона в соответствии с законодательством "не может осудить, помиловать, задержать, освободить".
"Вы там с ума что ли сошли у себя в Штатах? — риторически поинтересовался глава Чечни и алаверды дал совет американцам: — Прежде чем давать рекомендации в соблюдении прав человека, Госдеп, научись сам их соблюдать".
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