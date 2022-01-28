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Автор Ольга Лебедева

Кадыров возмущён "невежеством Госдепа США"

Политика

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров возмущён "невежеством" сотрудников Госдепа США, "обеспокоеных" ситуацией в российском регионе, которым он руководит.

Кадыров возмущён "невежеством Госдепа США"

Оскорбился Кадыров заявлением, озвученным Недом Прайсом в четверг. Представитель Госдепа заявил, что

"Соединенные Штаты обеспокоены продолжающимися сообщениями о похищениях и произвольных задержаниях, проводимых властями в Чеченской Республике России, направленных против родственников чеченских правозащитников и диссидентов.<…>

В дополнение к случаям в Чечне имели место многочисленные случаи задержания лиц в других частях Российской Федерации и принудительного перевода в Чечню. <…>

Мы призываем к немедленному освобождению всех, кто был несправедливо задержан. Мы также обеспокоены сообщениями о том, что чеченские власти используют подобную тактику давления в отношении родственников в Чечне диссидентов, проживающих за пределами Российской Федерации. Такие действия, наносящие ущерб целым семьям, являются особенно пагубной формой репрессий".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США,

Рамзан Кадыров ответил в Telegram-канале.

"Я ожидал более толкового заявления, а оказалось, что авторы обращения Госдепа еще те невежды, которые не разбираются в том, какие полномочия у главы субъекта Российской Федерации и какие структуры ему подчиняются, а какие — нет", — написал Кадыров.

Он напомнил, что глава российского региона в соответствии с законодательством "не может осудить, помиловать, задержать, освободить".

"Вы там с ума что ли сошли у себя в Штатах? — риторически поинтересовался глава Чечни и алаверды дал совет американцам: — Прежде чем давать рекомендации в соблюдении прав человека, Госдеп, научись сам их соблюдать".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы госдеп сша рамзан кадыров
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