EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Кадыров назвал покинувшего РФ экс-судью Янгулбаева "воплощением предательства"

Происшествия

Бывший судья Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаев является "воплощением предательства", заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров назвал покинувшего РФ экс-судью Янгулбаева "воплощением предательства"

В своём Telegram-канале он отметил, что экс-судья не воспитал "интеллигентных детей". Вместо того чтобы осудить членов своей семьи за экстремистские высказывания, Янгулбаев "предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи", подчеркнул Кадыров.

Он также добавил, что семья Янгулбаева "свела на нет" своими провокациями и интригами все достигнутые успехи по уничтожению террористов и их пособников.

"Для вас я ещё раз повторяю: куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем всё, чтобы найти их, согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены", — написал руководитель Чечни.

Ранее "Комитет против пыток"* (признан иноагентом на территории РФ) сообщил, что жена Янгулбаева была задержана в Нижнем Новгороде из-за оскорбления сотрудника правоохранительных органов. Остальные члены семьи бывшего судьи, по предварительным данным, покинули Россию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кадыров перевоспитает чеченцев?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы террористы рамзан кадыров
Новости
Британский профессор Спектор назвал симптомы "омикрона" у вакцинированных
ERR: Почему Эстония против диалога ЕС и России
Иммунолог Жемчугов: пандемия коронавируса закончится в этом году
Кадыров назвал покинувшего РФ экс-судью Янгулбаева "воплощением предательства"
Алёна Кравец раскрыла секрет гармонии Пугачёвой и Галкина
В Омске 14-летняя школьница подстроила убийство своей семьи "ради любви"
Из-за Саакашвили раскалывается Грузинская Церковь
Кулеба призвал ФРГ прекратить "поощрять Путина к новому нападению на Украину"
Французский политолог: антироссийская политика Запада равна "самоубийству"
Врач Назмул Ислам назвал симптом, встречающийся у 73% пациентов с "омикроном"
Последние материалы
ERR: Почему Эстония против диалога ЕС и России
Иммунолог Жемчугов: пандемия коронавируса закончится в этом году
Кадыров назвал покинувшего РФ экс-судью Янгулбаева "воплощением предательства"
Алёна Кравец раскрыла секрет гармонии Пугачёвой и Галкина
В Омске 14-летняя школьница подстроила убийство своей семьи "ради любви"
Из-за Саакашвили раскалывается Грузинская Церковь
Кулеба призвал ФРГ прекратить "поощрять Путина к новому нападению на Украину"
Французский политолог: антироссийская политика Запада равна "самоубийству"
Врач Назмул Ислам назвал симптом, встречающийся у 73% пациентов с "омикроном"
Кожевников рассказал, когда люди смогут дотронуться друг до друга через телефон
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха

Командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Шенбах принял решение уйти в отставку. В связи с этим немецкий политолог и журналист Александр Сосновский задал один вопрос про бундесвер.

Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Мир. Новости мира
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Мир. Новости мира
В Германии раскрыли новые данные о смертности после вакцинации
Здоровье
Врач из США Полинг рассказала, как выявить омикрон-штамм COVID-19 без тестов
Любовь Степушова Почему Мураев выбран англосаксами в качестве ставленника Путина Любовь Степушова Дмитрий Соколов Почему СССР в 1920-е годы не стал присоединять Афганистан? Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Одинокие люди скупы на эмоции и любят искать виноватых Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
В Германии выразили "полное уважение" вице-адмиралу Шенбаху за слова о Путине
Политика. Новости и аналитика
В Госдуме Зеленскому посоветовали "лайфхак" для присоединения Крыма к Украине
Пивоваров назвал главную цену, которую Назарбаев заплатил за своё спокойствие
Политика. Новости и аналитика
Пивоваров назвал главную цену, которую Назарбаев заплатил за своё спокойствие
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников