Кадыров назвал покинувшего РФ экс-судью Янгулбаева "воплощением предательства"

Бывший судья Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаев является "воплощением предательства", заявил глава республики Рамзан Кадыров.

В своём Telegram-канале он отметил, что экс-судья не воспитал "интеллигентных детей". Вместо того чтобы осудить членов своей семьи за экстремистские высказывания, Янгулбаев "предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи", подчеркнул Кадыров.

Он также добавил, что семья Янгулбаева "свела на нет" своими провокациями и интригами все достигнутые успехи по уничтожению террористов и их пособников.

"Для вас я ещё раз повторяю: куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем всё, чтобы найти их, согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены", — написал руководитель Чечни.

Ранее "Комитет против пыток"* (признан иноагентом на территории РФ) сообщил, что жена Янгулбаева была задержана в Нижнем Новгороде из-за оскорбления сотрудника правоохранительных органов. Остальные члены семьи бывшего судьи, по предварительным данным, покинули Россию.

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