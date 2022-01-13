Кадыров дал "народу Ингушетии" три дня на раздумья

Приграничный территориальный спор между Чечнёй и Ингушетией, похоже, готов вылиться за рамки дипломатии и перейти в фазу выяснения отношений по-горски.

Во всяком случае, судя по видео в неофициальном Instagram-аккаунте Рамзана Кадырова, именно такой вывод напрашивается сам собой.

Глава Чеченской Республики попросил ингушский народ в течение трёх дней предъявить ему обвинения в том, что он якобы угрожал забрать у Ингушетии несколько пограничных сел.

Перевод обращения Рамзана Кадырова на русский язык опубликовал ТГ-канал ЧГТРК "Грозный":

Если кратко:

Кадыров заявил, что услышать всё, что с ним готовы сделать — "избить, изгнать, убить", но честь своего народа "безосновательно порочить" он не позволит.

"Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чём я виноват и обратитесь к моему роду, старейшинам, и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции".

В случае если никакой конкретики в течение трёх дней не прозвучит, то у него появятся вопросы к отдельным "провокаторам", которые пытаются развязать конфликт между двумя республиками.

К слову, сразу после "ультиматума" перед главой Чечни от имени народа Ингушетии извинился экс-глава ингушского управления по делам религий Яхья Хадзиев.

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