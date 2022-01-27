EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

"Украина– тир для пацанов, которым плевать на чужие гробы" - украинский писатель

Мир

Украинский писатель-кинематографист Анатолий Ульянов заявил, что всё, происходящее сейчас с его страной и вокруг неё - "американская авантюра", которая, по сути своей, всего лишь "прелюдия к походу на Китай".

"Украина– тир для пацанов, которым плевать на чужие гробы" - украинский писатель

В своём ТГ-канале Dadakinder, уроженец Львова, сбежавший в 2009 году в Америку из-за преследования нацистов, поясняет, что "заваривалась каша" Вашингтоном для того, чтобы сохранить свои промышленные интересы.

По его убеждению, драться "за Украину" Штаты и не думают — им надо ослабить Россию, чтобы создать проблемы для Китая, чтобы сохранить позицию мирового гегемона, с которой Вашингтон не желает расставаться, и которой угрожает вовсе не Россия, а растущий Китай.

А причём тут Украина?

Украинец из Лос-Анджелеса утверждает, что

"Украина в этой истории — разменная монета, тир для пацанов, которым наплевать на гробы с украинскими гражданами. Это — разборки империалистов чужой кровью".

Причём, как уверен писатель, первыми умирать отправят тех, кому нет никакого дела до "разборок держав", тех, кому точно от "пирога" не достанется ни крошки:

"...нищие лохи, класс которых не позволяет ни откосить от живодёрни, ни спастись от пропаганды, убеждающей бедняка в том, почему именно ему нужно героически сдохнуть за родину. Всё это, чтобы элита в ритуальной вышиванке могла спустить на венки Небесной Сотни, и дальше слизывать икру с панских ботинок… обыкновенные украинские дети простых, обманутых, аналогово-ламповых граждан Украины — вот кто составит армию трупов в случае реальной войны".

Итог навязываемой украинцам войны из бывший соотечественник видит апокалиптичным:

" Всех, кто способен драться, перебьют, а сволочь выживет, и допродаст ошмётки Украины тем, кто всё это затеял".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша война украина
Новости
Сосновский объяснил, когда развалится коалиция Запада против России
На Украине оценили ответ США на гарантии РФ по безопасности: "Верная стратегия"
В Днепре солдат Нацгвардии Украины открыл огонь по караулу, погибли пять человек
"Украина– тир для пацанов, которым плевать на чужие гробы" - украинский писатель
МИД КНР: возврат к Минским соглашениям поможет разрешить украинский кризис
В Петербурге при пожаре в частном доме погибла девочка
Всё сначала: Новосибирских школьников переведут на удалёнку из-за "омикрона"
Терапевт объяснила, когда увеличенные лимфоузлы могут быть признаком рака
У летучих мышей в ЮАР нашли новый коронавирус. Говорят, потенциально опасный
Медведев: существование НАТО — парадокс, у военного блока нет противника
Последние материалы
В Днепре солдат Нацгвардии Украины открыл огонь по караулу, погибли пять человек
"Украина– тир для пацанов, которым плевать на чужие гробы" - украинский писатель
МИД КНР: возврат к Минским соглашениям поможет разрешить украинский кризис
В Петербурге при пожаре в частном доме погибла девочка
Всё сначала: Новосибирских школьников переведут на удалёнку из-за "омикрона"
Терапевт объяснила, когда увеличенные лимфоузлы могут быть признаком рака
У летучих мышей в ЮАР нашли новый коронавирус. Говорят, потенциально опасный
Медведев: существование НАТО — парадокс, у военного блока нет противника
CBS: в США заявили о "технических сложностях" в санкциях против Путина
Прокуратура начала проверку из-за видео с медведем в квартире блогера в Мытищах
Популярное
Здоровье
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"

Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.

Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Происшествия
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Политика. Новости и аналитика
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
Бывший СССР
Кто напал на Казахстан? Власти знают, но упорно молчат
Усам Оздемиров США делают бизнес на крови, а страдает Европа Усам Оздемиров Андрей Мартынюк Англосаксы в панике: эвакуируют своих из Украины Андрей Мартынюк Любовь Степушова Кто напал на Казахстан? Власти знают, но упорно молчат Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Депутат Никонов об ответе США: "Похоже, начнём вооружать ДНР и ЛНР"
Общество
Психолог Морозова рассказала, что довело 14-летнюю школьницу до убийства семьи
В Болгарии инициировали расторжение соглашения с США о военных базах
Мир. Новости мира
В Болгарии инициировали расторжение соглашения с США о военных базах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников