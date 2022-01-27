Украинский писатель-кинематографист Анатолий Ульянов заявил, что всё, происходящее сейчас с его страной и вокруг неё - "американская авантюра", которая, по сути своей, всего лишь "прелюдия к походу на Китай".
В своём ТГ-канале Dadakinder, уроженец Львова, сбежавший в 2009 году в Америку из-за преследования нацистов, поясняет, что "заваривалась каша" Вашингтоном для того, чтобы сохранить свои промышленные интересы.
По его убеждению, драться "за Украину" Штаты и не думают — им надо ослабить Россию, чтобы создать проблемы для Китая, чтобы сохранить позицию мирового гегемона, с которой Вашингтон не желает расставаться, и которой угрожает вовсе не Россия, а растущий Китай.
Украинец из Лос-Анджелеса утверждает, что
"Украина в этой истории — разменная монета, тир для пацанов, которым наплевать на гробы с украинскими гражданами. Это — разборки империалистов чужой кровью".
Причём, как уверен писатель, первыми умирать отправят тех, кому нет никакого дела до "разборок держав", тех, кому точно от "пирога" не достанется ни крошки:
"...нищие лохи, класс которых не позволяет ни откосить от живодёрни, ни спастись от пропаганды, убеждающей бедняка в том, почему именно ему нужно героически сдохнуть за родину. Всё это, чтобы элита в ритуальной вышиванке могла спустить на венки Небесной Сотни, и дальше слизывать икру с панских ботинок… обыкновенные украинские дети простых, обманутых, аналогово-ламповых граждан Украины — вот кто составит армию трупов в случае реальной войны".
Итог навязываемой украинцам войны из бывший соотечественник видит апокалиптичным:
" Всех, кто способен драться, перебьют, а сволочь выживет, и допродаст ошмётки Украины тем, кто всё это затеял".
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