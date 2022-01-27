"Украина– тир для пацанов, которым плевать на чужие гробы" - украинский писатель

Украинский писатель-кинематографист Анатолий Ульянов заявил, что всё, происходящее сейчас с его страной и вокруг неё - "американская авантюра", которая, по сути своей, всего лишь "прелюдия к походу на Китай".

В своём ТГ-канале Dadakinder, уроженец Львова, сбежавший в 2009 году в Америку из-за преследования нацистов, поясняет, что "заваривалась каша" Вашингтоном для того, чтобы сохранить свои промышленные интересы.

По его убеждению, драться "за Украину" Штаты и не думают — им надо ослабить Россию, чтобы создать проблемы для Китая, чтобы сохранить позицию мирового гегемона, с которой Вашингтон не желает расставаться, и которой угрожает вовсе не Россия, а растущий Китай.

А причём тут Украина?

Украинец из Лос-Анджелеса утверждает, что

"Украина в этой истории — разменная монета, тир для пацанов, которым наплевать на гробы с украинскими гражданами. Это — разборки империалистов чужой кровью".

Причём, как уверен писатель, первыми умирать отправят тех, кому нет никакого дела до "разборок держав", тех, кому точно от "пирога" не достанется ни крошки:

"...нищие лохи, класс которых не позволяет ни откосить от живодёрни, ни спастись от пропаганды, убеждающей бедняка в том, почему именно ему нужно героически сдохнуть за родину. Всё это, чтобы элита в ритуальной вышиванке могла спустить на венки Небесной Сотни, и дальше слизывать икру с панских ботинок… обыкновенные украинские дети простых, обманутых, аналогово-ламповых граждан Украины — вот кто составит армию трупов в случае реальной войны".

Итог навязываемой украинцам войны из бывший соотечественник видит апокалиптичным:

" Всех, кто способен драться, перебьют, а сволочь выживет, и допродаст ошмётки Украины тем, кто всё это затеял".