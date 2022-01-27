Экс-нардеп Украины, который к тому же в прошлом был командиром карательного батальона "Миротворец" Андрей Тетерук в эфире ТК Магнолия-ТВ заявил, что всё, что делает российский президент, преследует одну цель — поделить сферы влияния с мировыми лидерами, как это было сделано на Ялтинской конференции.
По его словам, Владимир Путин видит себя современным Сталиным и хочет сегодня "с сильными государствами" поделить мир.
"А Украина, если всё получится, как хочет Россия, — считает экс-каратель, — будет вечной колонией, обслуживающей потребности Кремля., который будет распоряжаться людскими и прочими ресурсами, единолично, не спрашивая нашего мнения, нашего разрешения и не учитывая наших желаний".
Так и катился разговор в студии "по накатанной": эксперты вещали о том, что "ожидая нападения Москвы, никто на Украине не понимает, что война уже идёт" и Россия "давно напала".
Но тут в студию сумел дозвониться украинец из Днепропетровска, который несколькими фразами вогнал участников разговора на тему "Будет ли война?" в ступор:
"… не будет никакой войны. Людей больше цены волнуют — торгаши, барыги офигели… три шкуры с нас, украинцев, сдирают. Это вас не колышет. А информационная война надоела. Никто на нас не нападёт. Кому мы нужны 300 лет", — сказал телезритель.
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