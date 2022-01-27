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Автор Ольга Лебедева

Белорусский политик "по доброму" потроллил Госдеп в ответ на угрозы

Мир

На угрозы Госдепа США о том, что Вашингтон "накажет" Белоруссию, если Минск "вдруг" разрешит России напасть на Украину со своей территории, в Минске ответили "с юморком":

Белорусский политик "по доброму" потроллил Госдеп в ответ на угрозы

"Никогда не было никакой угрозы с территории Белоруссии и России, — заявил заместитель председателя Комитета Белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич. -Лукашенко не раз говорил, что мы можем приехать с тракторами и зерноуборочными комбайнами и посеять пшеницу на поля Украины, чтобы у них был хороший урожай. Не более того.”

Что же касается санкций, которыми Белоруссию "за совместные учения с Россией" попытались напугать Штаты, то, по словам политика, в них нет ничего нового:

"… все эти пакеты санкций вводятся только за то, что мы существуем. За то, что Беларусь и Россия находятся на карте мира”, — сказал он.

К слову, напомним, что накануне китайское издание Sohu заявило, что "рассеять силы НАТО Россия сможет в паре с одной лишь Белоруссией".

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