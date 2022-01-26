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Автор Екатерина Широкова

Глава ДНР: Донецк готов ответить на агрессию Украины

Мир

Донецкая народная республика провела необходимые учения и готова к агрессии со стороны украинской армии, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, у оппонентов накопилось много информации о личном составе военных Донецка.

Глава ДНР: Донецк готов ответить на агрессию Украины

Как подчеркнул глава ДНР, республика находится в режиме постоянной боеготовности.

"Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше — ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков", — пояснил Пушилин в эфире "России 24". — Проведён ряд учений, элементы слаживания между профильными ведомствами, идёт отработка совместных действий между экстренными службами, потому что никто ничего исключать не может".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что представители ЛНР заявили о похищении своего военнослужащего на линии соприкосновения в Донбассе украинскими диверсантами. Согласно сообщению, солдат последний раз вышел на связь с командованием и сообщил о подозрительных движениях в лесополосе. Как подчеркнули в ЛНР, больше бойца никто не видел. 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы донецк украина денис пушилин
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