В ЛНР обвинили диверсантов ВС Украины в похищении своего военнослужащего

Украинские диверсанты похитили военнослужащего ЛНР на линии соприкосновения в Донбассе, заявил Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.

По его словам, произошёл инцидент во время патрулирования территории.

"Двадцать второго января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР", — цитирует Филипоненко РИА Новости.

Как сообщил официальный представитель ЛНР, военнослужащий сообщил командованию о подозрительных действиях в лесополосе, но не дождался подкрепления и пошёл самостоятельно проверять территорию.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщали о том, что к линии соприкосновения в Донбассе прибыли украинские диверсанты отдельного центра Сил специальных операций "Запад".

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