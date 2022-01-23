Украинские диверсанты похитили военнослужащего ЛНР на линии соприкосновения в Донбассе, заявил Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.
По его словам, произошёл инцидент во время патрулирования территории.
"Двадцать второго января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР", — цитирует Филипоненко РИА Новости.
Как сообщил официальный представитель ЛНР, военнослужащий сообщил командованию о подозрительных действиях в лесополосе, но не дождался подкрепления и пошёл самостоятельно проверять территорию.
Ранее в ЛНР и ДНР сообщали о том, что к линии соприкосновения в Донбассе прибыли украинские диверсанты отдельного центра Сил специальных операций "Запад".
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