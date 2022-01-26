Украинцы потеряли свой спутник, запущенный Илоном Маском

Украинский спутник "Сич-2-30" не выходит на связи и, вероятно, потерян, заявил бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник. Это первый за 11-летний перерыв летательный аппарат, который запустила Незалежная.

Несмотря на соглашение, которое было заключено между США и Киевом о том, что американская сторона внесёт украинский спутник, запущенный Илоном Маском, в базу, информации об аппарате по-прежнему нет.

"Нет стабильной (или отсутствует) связи со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30), чтобы предоставить американской стороне информацию о расширенных параметрах движения для полной идентификации невозможно", — написал Колесник на своей странице в Facebook.

Спутник "Сич-2-30" отправили на орбиту Земли 13 января на ракете-носителе Falcon 9 компании Илона Маска. Он должен был мониторить возможность использования земель, растительность и координировать в ликвидации стихийных бедствий. За 11 лет это первый летательный космический аппарат, который запустила Незалежная. К 2025 году власти Украины анонсировали запуск ещё семи спутников.

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