Илон Маск запустил украинский спутник

Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со 105 спутниками из 20 стран, в том числе с украинским "Сич-2-30", сообщает РИА Новости.

Уточняется, что запуск происходил с мыса Канаверал во Флориде. На данный момент ракета-носитель уже вернулась на стартовую площадку.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что следил за запуском, затаив дыхание. Он также добавил, что уверен, что это делали ещё тысячи украинцев.

Напомним, что спутник "Сич-2-30" полностью разработан украинскими предприятиями.

Ранее стало известно, что состояние Илона Маска увеличилось на 32 миллиарда долларов за один день. Теперь оно составляет более 300 миллиардов.

Как сообщает Bloomberg, акции производителя электромобилей Tesla подскочили в цене на 13,53%, до 1 199,78 долларов за акцию. Отмечается, что рост акций в цене спровоцировал рекорд по поставкам автомобилей.

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