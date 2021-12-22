Илон Маск: Россия запрашивает безумные деньги за доставку на МКС

Американский предприниматель и инженер Илон Маск заявил, что доставка астронавтов на Международную космическую станцию с помощью российских космических аппаратов дорого обходилась для США.

"SpaceX доставляет американских и неамериканских астронавтов на МКС. Раньше США зависели в этом от России, и она делает хорошую работу, но запрашивает безумные деньги", — цитирует бизнесмена РИА Новости.

По словам Маска, люди ценят SpaceX за то, что компания снизила затраты на полёты к МКС, в результате чего деньги остаются внутри Соединённых Штатов Америки.

Ранее журнал Time признал "человеком года" основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. По словам главного редактора издания Эдварда Фельсенталя, для Маска характерен экстраординарный взгляд на жизнь на Земле. Более того, необычное мировоззрение предпринимателя распространяется и за пределы планеты, отметил главред.

В начале декабря Маск посетовал, что компании SpaceX может грозить банкротство, поскольку специалисты не укладываются в графики запуска кораблей Starship из-за нехватки двигателей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.