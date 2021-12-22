Американский предприниматель и инженер Илон Маск заявил, что доставка астронавтов на Международную космическую станцию с помощью российских космических аппаратов дорого обходилась для США.
"SpaceX доставляет американских и неамериканских астронавтов на МКС. Раньше США зависели в этом от России, и она делает хорошую работу, но запрашивает безумные деньги", — цитирует бизнесмена РИА Новости.
По словам Маска, люди ценят SpaceX за то, что компания снизила затраты на полёты к МКС, в результате чего деньги остаются внутри Соединённых Штатов Америки.
Ранее журнал Time признал "человеком года" основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. По словам главного редактора издания Эдварда Фельсенталя, для Маска характерен экстраординарный взгляд на жизнь на Земле. Более того, необычное мировоззрение предпринимателя распространяется и за пределы планеты, отметил главред.
В начале декабря Маск посетовал, что компании SpaceX может грозить банкротство, поскольку специалисты не укладываются в графики запуска кораблей Starship из-за нехватки двигателей.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.