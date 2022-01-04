Состояние Илона Маска увеличилось на 32 миллиарда долларов за один день. Теперь оно составляет более 300 миллиардов. Об этом говорится в рейтинге миллиардеров Forbes.
Как сообщает Bloomberg, акции производителя электромобилей Tesla подскочили в цене на 13,53% до 1 199,78 долларов за акцию,
Рост акций в цене спровоцировал рекорд по поставкам автомобилей.
Ближайший соперник Маска - директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Его состояние – более 200 миллиардов долларов.
В декабре 2021 года Илон Маск стал человеком года по версии Financial Times и журнала Time.
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