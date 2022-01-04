Состояние Илона Маска увеличилось на 32 млрд долларов за один день

Состояние Илона Маска увеличилось на 32 миллиарда долларов за один день. Теперь оно составляет более 300 миллиардов. Об этом говорится в рейтинге миллиардеров Forbes.

Как сообщает Bloomberg, акции производителя электромобилей Tesla подскочили в цене на 13,53% до 1 199,78 долларов за акцию,

Рост акций в цене спровоцировал рекорд по поставкам автомобилей.

Ближайший соперник Маска - директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Его состояние – более 200 миллиардов долларов.

В декабре 2021 года Илон Маск стал человеком года по версии Financial Times и журнала Time.

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