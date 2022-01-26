Рейтинг Байдена снова рухнул

Рейтинг одобрения политики и "хозяйственных качеств" президента США Джо Байдена упал до 41%. Согласно социологическому опросу, лишь 21% респондентов устраивает положение дел в стране.

Предыдущий опрос агентство Pew Research проводило осенью 2021 года. С того времени американский лидер потерял 3% сторонников.

"Сейчас только 41% совершеннолетних американцев одобряют работу Байдена — немногим ниже, чем в сентябре (44%), и значительно меньше, чем в прошлом апреле (59%)", — приводит данные американского исследования РИА Новости.

Согласно информации, в опросе приняли участие 5128 человек. Лишь 21% заявили, что их устраивает политическая и социальная обстановка, которая складывается на втором году президенства Байдена.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что американский лидер, которому исполнилось 79 лет, намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2024 году.

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