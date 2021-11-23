Президент США Джо Байден, которому на днях исполнилось 79 лет, намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году.
Сегодня Белый дом официально это подтвердил, не принимая во внимание результаты опросов общественного мнения, согласно которым рейтинг Байдена "приблизился к дну".
Выступая перед журналистами на борту Air Force One, который везёт президента и первую леди в Форт-Брэгг, штат Северная Каролина, на мероприятие "дружескую встречу” с американскими войсками, базирующимися там, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила желание Байдена баллотироваться на переизбрание.
Кстати, сам Байден себя "стариком" не считает:
"Точно так же, как когда мне было 29 лет [когда он был избран сенатором США], был ли я достаточно взрослым? А теперь, достаточно ли я в форме? Я полностью раскрою все о своем здоровье. Я в хорошей форме”, — сказал Байден на встрече со своими сторонниками.
А не далее, как в пятницу врачи объявили Байдена "пригодным для успешного выполнения обязанностей президента”.
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