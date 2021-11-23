Байден подтвердил планы на 2024 год

Президент США Джо Байден, которому на днях исполнилось 79 лет, намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году.

Сегодня Белый дом официально это подтвердил, не принимая во внимание результаты опросов общественного мнения, согласно которым рейтинг Байдена "приблизился к дну".

Выступая перед журналистами на борту Air Force One, который везёт президента и первую леди в Форт-Брэгг, штат Северная Каролина, на мероприятие "дружескую встречу” с американскими войсками, базирующимися там, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила желание Байдена баллотироваться на переизбрание.

Байден является старейшим действующим президентом США, и к моменту выборов 2024 года ему будет 82 года.

Кстати, сам Байден себя "стариком" не считает:

"Точно так же, как когда мне было 29 лет [когда он был избран сенатором США], был ли я достаточно взрослым? А теперь, достаточно ли я в форме? Я полностью раскрою все о своем здоровье. Я в хорошей форме”, — сказал Байден на встрече со своими сторонниками.

А не далее, как в пятницу врачи объявили Байдена "пригодным для успешного выполнения обязанностей президента”.