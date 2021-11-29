Кто будет рулить Штатами после Байдена — неожиданный выбор демократов

Опрос, проведённый в США среди членов демократической партии, показал, что есть только два популярных демократа — возможных кандидатов на президентские выборы 2024 года, если Джо Байден "по каким-то причинам" решит не баллотироваться.

Оба вероятных кандидата-демократа — чернокожие женщины:

нынешний вице-президент Камала Харрис (ей отдали 13% голосов) и экс-первая леди Мишель Обама (набрала 10%).

Менее 5% у сенатора Элизабет Уоррен, сенатора Берни Сандерса, сенатора Кори Букера, министра транспорта Пита Буттигига, экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и бизнесмена Эндрю Янга.

Кроме того:

36% опрошенных заявили, что "пока" не уверены в выборе,

13% — попросили "поискать" другого кандидата, которого нет в опросе.

Учитывая, что рейтинг Камалы Харрис в последнее время "стремится к нулю", социологи делают вывод, что американские демократы вообще мало верят в будущий успех своей партии.