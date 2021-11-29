Опрос, проведённый в США среди членов демократической партии, показал, что есть только два популярных демократа — возможных кандидатов на президентские выборы 2024 года, если Джо Байден "по каким-то причинам" решит не баллотироваться.
Оба вероятных кандидата-демократа — чернокожие женщины:
Менее 5% у сенатора Элизабет Уоррен, сенатора Берни Сандерса, сенатора Кори Букера, министра транспорта Пита Буттигига, экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и бизнесмена Эндрю Янга.
Кроме того:
Учитывая, что рейтинг Камалы Харрис в последнее время "стремится к нулю", социологи делают вывод, что американские демократы вообще мало верят в будущий успех своей партии.
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