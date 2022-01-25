Пушков: США будут "жёстко торговаться" насчёт гарантий безопасности

По мнению сенатора Алексея Пушкова, США намерены "жёстко торговаться" по поводу гарантий безопасности, которые предлагает Россия.

Как написал Пушков в своём Telegram-канале, Госдеп не собирается идти с РФ на компромиссы по этому предложению, ведь уже известно, что будет содержаться в письменном ответе Вашингтона, адресованном Москве.

Сенатор уверен, что Соединённые Штаты будут пытаться диктовать России свои условия.

"Как мы и предполагали, США попробуют перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к России. То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам — этого США мало. Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения. При этом ни на день не забывая о продолжении военного освоения Украины и Черного моря", — написал Пушков.

В декабря 2021 года Россия составила проект предложений по безопасности в Европе, который направила США и НАТО. Согласно этим предложениям, НАТО должен отказаться от дальнейшего продвижения на восток, и от присоединения к альянсу Украины и других государств бывшего Советского Союза.

Обсуждение предложений РФ было начато в Женеве 10 января, которое продолжилось в Брюсселе заседанием Совета Россия-НАТО, а после — 13 января в Вене.

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