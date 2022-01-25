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Автор Светлана Нерадовская

Bloomberg: содержание ответа США по предложениям РФ о безопасности уже известно

Мир

Ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, предложенным Россией, будет содержать перечисление шагов Москвы, которые тревожат Европу. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свой источник в ЕС, который не раскрывается.

Bloomberg: содержание ответа США по предложениям РФ о безопасности уже известно

Журналисты считают, что оппоненты Москвы едва ли будут детально обсуждать её требования. При этом при создании ответа США советуются с партнёрами по НАТО и ЕС.

Bloomberg считает, что помимо перечисления своих опасений США готовы выделить отдельные пункты, по которым можно будет договориться с Россией.

На исходе 2021 года Россия обнародовала проект предложений по гарантиям безопасности в Европе, адресованный США и НАТО. В число требований Москвы вошли дальнейшее нерасширение НАТО на восток, отказ от присоединения к альянсу стран бывшего СССР, в частности, Украины, а также отказ от создания на их территории баз НАТО. Россия до сих пор ожидает ответа США и альянса на свои предложения.

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США на следующей неделе должны передать ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато россия
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