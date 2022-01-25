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Автор Игорь Рябов

Американцы рассказали, почему США вмешиваются в дела Украины

Мир

Читатели американского издания Breitbart осудили военное вмешательство США в дела других стран, в том числе Украину, и сошлись во мнении, что такими действиями власти пытаются переключить внимание граждан с внутренних проблем на внешнюю политику.

Американцы рассказали, почему США вмешиваются в дела Украины

Читательница Edith Crowter напомнила, как тысячи американцев протестовали против войны во Вьетнаме в во второй половине прошлого века. Она отметила, что США регулярно устраивают военные интервенции в другие страны, например, в Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию.

"Может, именно из-за того, что у нас такой большой долг, нам приходится соваться в другие страны?" — задалась вопросом Edith Crowter.

Пользователь Ruiholla считает, что президент США Джо Байден защищает Украину, потому что американцы могут раскрыть масштабы коррупции, которую совершал в Киеве сын американского лидера — Хантер Байден.

Newshound24 написал, что считает президента Байдена клоуном, поскольку он проявляет некомпетентность во всём. Его жизнь состоит из коррупции, мошенничества и промахов, отметил юзер.

Читатель Breitbart с никнеймом FRED ZIFFLE написал, что украинское общество полно противоречий с тех пор, как Украина обрела независимость. Часть граждан хотят дружить с Россией, однако другая выступает другая резко против союзов с Москвой

Решая проблемы Украины, Байден отвлекает внимание американцев от миграционного кризиса у границ США, считает GraceKnows.

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