Захарова: США задались целью "изничтожить Украину". Пока морально

От нагнетания истерии по поводу предполагаемого вторжения на Украину российских войск, похоже, устали уже даже в Киеве. Неслучайно же секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что нет никаких оснований для "вторжения".

Но Америка отступать в своём упорстве не желает: будет война, никуда не денется — примерно так можно перевести заявления заокеанских чиновников разного уровня.

По мнению Марии Захаровой, объяснить это можно очень просто: Вашингтон решил "морально изничтожить" Украину.

Почему напрашивается такой вывод, представитель МИД РФ объяснила в Телеграм: