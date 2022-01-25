National Interest: Путин призывал НАТО изменить курс ещё в 2007 году

Президент РФ Владимир Путин предупреждал о том, что Россия хочет получить гарантии безопасности от США и НАТО ещё на Мюнхенской конференции, которая прошла в 2007 году. Но тогда к посланию российского лидера никто не прислушался, что привело к текущему кризису в отношениях между Москвой и Западом, пишет The National Interest.

По словам автора статьи Теда Карпентера, в своей речи на Мюнхенской конференции Путин дал понять Североатлантическому альянсу, что его продвижение на восток является провокационным и угрожающим, но в НАТО не восприняли это всерьёз.

"Путин предупреждал своих западных коллег изменить курс", — отметил Карпентер.

В США и НАТО отреагировали на выступление Путина, назвав его речь воинственной не способствующей улучшению отношений с Западом. Таким образом альянс накалил ситуацию, считает автор материала.

По его словам, в 2013–2014 годах США совершили "шокирующе самонадеянное вмешательство во внутренние политические дела Украины", чтобы свергнуть пророссийски настроенного президента Украины Виктора Януковича. Карпентер назвал этот ход Вашингтона "самой наглой провокацией", которая усилила напряжённость. После госпереворота в Киеве США накачивали Украину оружием, обостряя противостояние с РФ.

Карпентер предупредил, что если Запад снова проигнорирует требования России о гарантиях безопасности и отводе войск НАТО от российских границ, то это может привести к серьёзным последствиям.

"Соединенные Штаты и их союзники загоняют Россию в угол, и это крайне неразумно, если цель состоит в том, чтобы избежать войны с хорошо вооруженной великой державой", — подчеркнул автор.

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